Управляющая компания примет у томичей разбитые ртутные градусники

Основной путь поступления ртути в организм человека - ингаляционный Фото: Виктор Гусейнов

С начала 2022 года в Томске отсутствует пункт приема разбившихся ртутных термометров. При этом ртуть относят к классу чрезвычайно опасных веществ. Вытекший из градусника металл разделяется на шарики, которые закатываются в трещины полов и мебели. Испаряющийся при температуре +18 градусов яд отравляет воздух в помещении. Наша коллега, журналист «МК в Томске», выяснила, куда горожане могут сдать разбитый термометр.

В управлении МЧС по Томской области журналисту сообщили, что поврежденные градусники спасатели не принимают.

На вопрос «Как утилизировать ртутный градусник?» поисковая строка интернета выдала ответ: «Термометры принимают управляющие компании». Об этом же говорят представители департамента природных ресурсов Томской области.

«Вопрос по накоплению отходов термометров ртутных в настоящее время отдельно законодательством Российской Федерации не урегулирован. Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, организуют места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп. Также управляющие компании могут организовывать накопление и иных отходов I-IV классов опасности, в том числе отходов ртутных градусников», - комментируют сотрудники департамента.

Управляющие компании могут организовывать накопление отходов ртутных градусников Фото: Олег Укладов

Журналист позвонила в УК «Жилище», где ей ответили, что ртутный термометр в компании примут. Он обязательно должен находиться в тубусе. Упаковка защитит хрупкий предмет от дальнейших повреждений.

Напомним, ранее градусники принимала томская организация «Полигон». Сбор ртутных термометров был платной услугой предприятия.

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