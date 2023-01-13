В Томской области за сутки выявили 40 новых случаев COVID-19

Всего в регионе выявили 158 808 случаев COVID, по стране - 21 846 722 случая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 13 января, в Томской области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 158 808 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 37 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за прошедшие сутки. Один пациент скончался. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 370 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 5 078 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 47 пациентов скончались, 4 271 человек выздоровел.

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