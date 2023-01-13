Жительница Томской области хотела повысить свой доход и потеряла 50 тысяч рублей

Девушка поверила мошенникам и перевела деньги. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Жительница Колпашево потеряла 50 тысяч рублей, желая увеличит свое благосостояние, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Пользователь в социальной сети предложил потерпевшей увеличить ее доход. Ей предложили перевести деньги на указанный счет и обещали вернуть сумму в двойном размере.

«Поверив мошеннику, девушка перевела на указанный номер счета 2 тысячи рублей. Спустя несколько дней ей на карту вернулась удвоенная сумма», - говорится в сообщении.

Девушка поверила мошенникам и перевела деньги. Спустя время сумма действительно вернулась в двойном размере. Девушка уточнила, какая может быть максимальная сумма перевода и перевела 50 тысяч рублей на указанный счет, после чего аккаунт собеседника был удален.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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