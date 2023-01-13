В Томской области свыше 130 тысяч жителей не состояли в браке

Разошедшихся в Томской области 15 831 человек, вдовые 71 452 человека. Фото: Анна Ковалёва

Свыше 130 тысяч жителей Томской области никогда не состояли в браке. Это следует из материалов по итогам всероссийской переписи населения 2020 и 2021 годов.

Судя по статистике, 133 301 житель региона никогда официально не состоял в браке, 64 412 человек официально разведены. Зарегистрировали свой брачный союз 346 882 человека, официально незарегистрированны 47 598 жителей.

В документе уточняется, что разошедшихся в Томской области 15 831 человек, вдовые 71 452 человека.

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