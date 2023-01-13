В Томске 14 января пройдет выставка-ярмарка в Российско-немецком доме

Это уже третья выставка-ярмарка, которую организовывать Российско-немецкий дом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российско-немецкий дом в Томске проведет выставку-ярмарку кошек 14 января. Посмотреть на животных и при желании забрать себе можно по адресу ул. Красноармейская, 71.

«В ходе выставки вы сможете увидеть самых милых представителей семейства кошачьих, познакомиться с породистыми котятами, кошками и матерыми котами», - говорится в сообщении.

Это уже третья выставка-ярмарка, которую организовывать Российско-немецкий дом. Животных отдают только после заключения договора, будущие хозяева должны иметь с собой паспорт и переноску.

Помимо выставки на мероприятии пройдет лекция на тему важности стерилизации кошек, будет организована гаражная распродажа одежды и аксессуары. Вырученные средства будут переданы в приют "Мягкие лапки".

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