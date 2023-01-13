Томичи могут получить социальный налоговый вычет за занятия спортом

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Жители Томской области, которые предпочитают вести активный образ жизни и заниматься спортом, могут получить налоговый социальный вычет. Возможность частично компенсировать потраченные денежные средства появилась в 2022 году, об этом сообщает региональная администрация.

"Вернуть налог с расходов на физкультурно-оздоровительные услуги можно за себя и за детей до 18 лет, в том числе усыновленных и опекаемых. Затраты на спорт супругов, родителей и других близких родственников к вычету не принимаются. Социальный вычет можно получить через налоговую инспекцию или через работодателя", - говорится в сообщении.

В региональной администрации уточнили, что компенсировать денежные траты на занятия спортом можно только в тех организациях, которые включены в специальный перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, который формирует и ведет Министерство спорта Российской Федерации.

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