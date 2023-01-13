В планах участие более 50 мужчин и около 30 женщин спортсменов Фото: Олег УКЛАДОВ

С 12 по 16 января в Томской области пройдет чемпионат России по альпинизму в дисциплине «скорость», сообщает пресс-служба администрации региона. Областной центр также примет второй этап Кубка России по альпинизму в дисциплине «трудность».

В планах участие более 50 мужчин и около 30 женщин спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Кемеровской, Кировской и Томской областей, республики Татарстан и Красноярского края.

«Призёры соревнований будут награждены грамотами и медалями», - говорится в сообщении.

В субботу, 14 января в 11.00 пройдет церемония открытия и сразу после этого начнется квалификационный раунд.

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