Участника Великой Отечественной войны поздравила с 97-летием томская Росгвардия

Ветеран Великой отечественной войны освобождал Федор Бондаренко освобождал Венгрию, Австрию и Чехословакию. Фото: Росгвардия по Томской области

Воина-десантника, ветерана Великой Отечественной войны Федора Бондаренко поздравили с 97-летием представители Управления Росгвардии по Томской области и Северского соединения войск правопорядка.

Для почетного именинника организовали персональный домашний концерт. Музыкант оркестра воинской части Росгвардии Алексей Демидовский исполнил на саксофоне композицию «Besame Mucho». Офицер регуправления капитан Иван Пистряк прочитал слова из авторской песни Игоря Растеряева «Курган», посвященной защитникам Сталинграда.

Ветерану передали подарок и пожелания крепкого здоровья от всего личного состава и командования ведомства.

Десантник, гвардии старшина запаса Федор Бондаренко с 15 лет обучался артиллерийскому делу. На фронт он попал в 18-летнем возрасте, в 1944 году, стал наводчиком противотанковой истребительной пушки 121-го отдельного гвардейского истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона. Воевал в составе 2-го и 3-го Украинских фронтов, в отдельной воздушно-десантной бригаде. Освобождал Венгрию, Австрию и Чехословакию. Федора Тимофеевича наградили орденом Славы 3-й степени, медалью «За Победу над Германией» и орденом Отечественной войны 2-й степени.

«Фронтовик до сих пор в строю и всегда с огромной радостью принимает гостей. Вот и сегодня Федор Тимофеевич не стал изменять своим традициям и принимал все поздравления стоя», - добавили в пресс-службе управления Росгвардии по Томской области.

Читайте также В Томске участвующим в СВО росгвардейцам вручили госнаграды