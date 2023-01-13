Банк Уралсиб предлагает ипотеку с отсрочкой первоначального взноса

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Банк Уралсиб предлагает ипотечную программу на приобретение нового жилья по Договору участия в долевом строительстве с отсрочкой первоначального взноса.

Отсрочка предоставляется сроком до 1 года на покупку квартиры или апартаментов у застройщиков – ключевых партнеров банка, с подтверждением полной оплаты первоначального взноса на раскрытие аккредитива.

Минимальный размер первоначального взноса – 5-15%, в зависимости от программы ипотечного кредитования (собственная программа банка, госпрограммы, использование материнского капитала).

На время отсрочки заемщику предоставляется скидка на процентную ставку, минимальные процентные ставки в этот период составляют:

Данная скидка может применяться одновременно с субсидированием процентной ставки застройщиком. После окончания срока действия скидки, устанавливается процентная ставка согласно тарифам банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2023 года насчитывает 222 точки продаж, 1452 банкомата и 300 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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ИНН: 0274062111