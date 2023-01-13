Жители Зонального отправили товары первой необходимости для томичей в зону СВО

Фото: Зональное сельское поселение

Жители поселка Зональный, что находится в Томской области, отправили очередной груз для жителей региона, призванных в рамках мобилизации. Томичам в зону СВО было отправлен грузовой автомобиль с пятью кубами товаров первой необходимости.

"Низкий поклон волонтёрам, которые шьют термобелье, носилки, изготавливают окопные свечи, закупают медикаменты и оборудование, помогают в финансовых сборах. Общественные движения "Золотые руки ангела", "Шьём для наших СВО Томск", прихожане Воскресенской и Зональненской церквей - изготовили своими силами более 5 кубов товаров первой необходимости для солдат", - говорится в телеграм-канале поселения.

Также сообщается, что в посылке находятся недешевое оборудование, в том числе тепловизор. Груз отправился на "газели" в сопровождении представителей общественной организации.

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