В Томске 13 января синоптики обещают потепление до -15 градусов и снег

Фото: Анна Ковалева

В Томске 13 января ожидается облачность с прояснениями и небольшой снег, сообщает региональный гидрометцентр.

Температура днем ожидается -13...-15. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -23…-25°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет юго-западный ветер 2-7 м/с. Температура днем составит -12…-17 °С, местами до -22 °С. На дорогах местами гололедица. Температуру ночью синоптики обещают до -23…-28 °С, местами -33…-38 °С, по западу -15…-20 °С.

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