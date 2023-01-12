В Томской области ефрейтор украл у офицера мобильник

Военнослужащий украл у офицера мобильник в воинской части. Фото: Дарья Калинина

Военнослужащего по контракту обвинили в краже. Ефрейтор похитил мобильный телефон, который принадлежал одному из офицеров. Об этом сообщила пресс-служба Томского гарнизонного военного суда.

Первого сентября 2022 года, около 20 часов, военнослужащий нашел сотовый телефон в ящике стола в воинской части. «Действуя умышленно, с корыстной целью, положил данный мобильный телефон в карман своей одежды», - уточняется в сообщении.

Во время рассмотрения дела о краже стороны успели примириться, в суд поступило ходатайство о прекращении уголовного преследования ефрейтора.

«Уголовное дело по основанию, предусмотренному статьей 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть, в связи с примирением с потерпевшим, было прекращено. Постановление не вступило в законную силу», - уточнили в сообщении.

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