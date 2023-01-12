В Томске мужчина с игрушечным пистолетом совершил три ограбления

Сообщения от работников различных организаций полицейские получали в течение двух дней. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Полиция в Томске задержала ранее судимого 25-летнего томича, которого подозревают в трех разбойных нападениях, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Сообщения от работников различных организаций полицейские получали в течение двух дней. Сотрудники установили, что 8 января мужчина в маске ворвался в офис быстрых займов на пр. Ленина.

«Угрожая предметом, конструктивно схожим с пистолетом, он потребовал от сотрудницы компании передать ему денежные средства. Заполучив от неё конверт с 5 тысячами рублей, скрылся», - говорится в сообщении.

На следующий день мужчина вечером зашел в точку скупки и продажи техники на ул. Бердской. Он попытался запугать работника и потребовал деньги, но продавец не растерялся и выгнал подозреваемого.

Полицейские задержали 25-летнего жителя Томска и произвели обыск в его квартире. Сотрудники нашли игрушечный пистолет, которым он угрожал во время преступлений.

Правоохранители узнали еще в одном преступлении, во время работы с подозреваемым. Он пытался ограбить магазин на пер. Добролюбова. Продавец не побоялась угроз и выгнала мужчину, но в полицию решила не заявлять.

Возбуждены три уголовных дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ, подозреваемый помещен под стражу.

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