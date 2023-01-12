Несанкционированную свалку обнаружили у поселка Мирный в Томской области

Незаконную свалку выявили под Томском. Фото: управление Россельхознадзора по Томской области

Несанкционированную свалку обнаружили в окрестностях поселка Мирный в 15-километровой зоне аэропорта Богашево. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

В декабре 2022 года департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области направил в Россельхознадзор материалы об обнаруженной свалке. Инспектор ведомства провела выездное обследование и подтвердила информацию о незаконном размещении отходов рядом с поселком Мирный.

«На земельном участке сельскохозяйственного назначения, находящемся в собственности гражданина, на площади 60 квадратных метров, были размещены твердые коммунальные отходы. Владельцу объявлено предостережение, в котором предложено очистить земельный участок и вывезти отходы на полигон в срок до 1 июня 2023 года», - сказано в сообщении.

Если собственник участка не ликвидирует свалку в указанный срок, специалисты Россельхознадзора обратятся в прокуратуру.

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