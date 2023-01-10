В Томской области поймали 70-летнего «черного лесоруба»

В Томской области задержали еще одного "черного лесоруба" Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Житель Кожевниковского района Томской области незаконно спилил четыре сосны. Ущерб лесному фонду составил 280 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

При обыске на территории пилорамы, которая принадлежит «черному лесорубу», полицейские обнаружили и изъяли трактор с телегой, бензопилу, 11 брусьев и деревянных досок.

«По предварительным данным, подозреваемый, находясь на территории 76 квартала урочища «Киреевское», не имея разрешения, вырубил четыре дерева породы «сосна», после чего вывез их на пилораму», - сказано в сообщении.

Ущерб государственному лесному фонду составил около 300 тысяч рублей Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Вырубив деревья в Богородском участковом лесничестве, пенсионер нанес лесному фонду ущерб в размере более 280 тысяч рублей.

«Следователями ОМВД России по Кожевниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч.3 ст.260 УК РФ», - добавили в пресс-службе.

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