Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара в Томской области

При пожаре в двухэтажном деревянном доме в Колпашево погиб один человек. Фото: СУ СК России по Томской области

При тушении загоревшегося деревянного дома № 40 по улице Ленина в Колпашево спасатели обнаружили тело мужчины. 47-летний погибший проживал в квартире с 27-летним сыном. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Томской области.

По предварительной информации, в связи с морозами мужчины оставили на ночь включенным тепловентилятор. Отопительный прибор работал непрерывно в течение длительного времени. Ночью хозяева квартиры проснулись от запаха гари и обнаружили, что тепловентилятор загорелся. Они выбежали из квартиры. Затем отец вернулся за документами, но покинуть горевшее помещение уже не смог.

Возгорание ликвидировали за 40 минут. Фото: СУ СК России по Томской области

«Следователи Колпашевского МСО устанавливают обстоятельства произошедшего в рамках доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сказано в сообщении пресс-службы.

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