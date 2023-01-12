Кандидат философских наук из Томска Денис Чайковский возглавит Костромской госуниверситет

томский кандидат философских наук Денис Чайковский возглавит Костромской госуниверситет. Фото: Томский политехнический университет

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации подготовили приказ о назначении нового ректора Костромского государственного университета. Пост главы вуза займет Денис Витольдович Чайковский из Томска. Об этом сообщили наши коллеги из ГТРК «Кострома».

Денис Чайковский руководил Школой базовой инженерной подготовки Томского политехнического университета. В послужном списке томича - авторство большого количества научных статей и работ.

В должность ректора КГУ Денис Чайковский вступит уже в феврале 2023 года.

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