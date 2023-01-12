Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 12:52

Кандидат философских наук из Томска Денис Чайковский возглавит Костромской госуниверситет

Он вступит в должность ректора в феврале 2023 года
Анна Ковалёва
томский кандидат философских наук Денис Чайковский возглавит Костромской госуниверситет. Фото: Томский политехнический университет

томский кандидат философских наук Денис Чайковский возглавит Костромской госуниверситет. Фото: Томский политехнический университет

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации подготовили приказ о назначении нового ректора Костромского государственного университета. Пост главы вуза займет Денис Витольдович Чайковский из Томска. Об этом сообщили наши коллеги из ГТРК «Кострома».

Денис Чайковский руководил Школой базовой инженерной подготовки Томского политехнического университета. В послужном списке томича - авторство большого количества научных статей и работ.

В должность ректора КГУ Денис Чайковский вступит уже в феврале 2023 года.

Читайте также Названы популярные направления обучения в вузах Томска по целевым программам