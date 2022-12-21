Названы популярные направления обучения в вузах Томска по целевым программам

Попасть на целевое обучение можно по направлению от государственного ведомства или предприятия. Фото: Кирилл Колемасов

С 1 сентября 2023 года заказчики целевого обучения смогут расторгнуть договор со студентами, которые не выполняют план по успеваемости. Такое требование утвердило Правительство РФ в постановлении о целевом образовании по программам среднего и высшего образования. Также были утверждены квоты на целевое обучение по образовательным программам высшего образования. Журналист «КП-Томск» поговорил с представителями университетов Томска и узнал о самых популярных направлениях обучения у абитуриентов по целевому направлению.

Четверть целевых мест в Политехническом набирают по заказу предприятий Томской области. Фото: Кирилл Колемасов

Попасть на целевое обучение можно по направлению от государственного ведомства или предприятия. Будущий специалист должен будет отработать не меньше трех лет в организации, с которой он заключил договор. Нарушение условий с обеих сторон предусматривает штрафы.

ТПУ

Прием на целевое обучение в Томском политехническом университете ведется на все направления подготовки. Самыми популярными у абитуриентов являются «Электроэнергетика и электротехника», «Нефтегазовое дело» и «Информатика и вычислительная техника». Сейчас в университете отмечают спрос у заказчиков в целевой подготовке по магистерским программам.

«Спрос на целевое обучение в Томском политехе со стороны заказчиков на подготовку бакалавров по отдельным направлениям превышает количество заявлений от абитуриентов на 40%. Ежегодно от заказчиков поступает 130-150 заявок на целевое обучение», - рассказал Александр Денисевич, ответственный секретарь центральной приемной комиссии ТПУ.

Четверть целевых мест в Политехническом набирают по заказу предприятий Томской области.

ТУСУР

В ТУСУРе выделяют два популярных направления подготовки: защита информации и IT-специальности. Планового увеличения целевых мест в вузе не отмечается, однако развивать это направление совместно с предприятиями-партнерами в ближайшие годы планируется, в том числе, повышать мотивацию у студентов. Как пояснил заместитель начальника отдела набора и распределения студентов Александр Жигальский, абитуриенты чаще отдают предпочтение поступлению на общих основаниях, но немало людей рассматривают и целевое обучение, рассчитывая на увеличение практики в ходе учёбы и возможности проходить стажировки на реальном производстве.

В ТУСУРе отмечается тенденция заключения целевых договоров на старших курсах, зачастую после прохождения производственной практики на предприятиях. Это позволяет сделать студентам более осознанный выбор будущего места работы, а предприятиям - найти мотивированного молодого специалиста после выпуска из университета.

Одним из плюсов такого сотрудничества студентов и предприятий является и то, что будущие потенциальные работодатели оказывают обучающимся всяческие меры поддержки (например, целевая стипендия).

Одним из плюсов такого сотрудничества студентов и предприятий является и то, что будущие потенциальные работодатели оказывают обучающимся всяческие меры поддержки (например, целевая стипендия). Фото: Денис КОРАБЛЕВ

ТГУ

В ТГУ популярными направлениями остаются радиоэлектронные системы и комплексы, юриспруденция, экономика и филология. В университете отмечают, что возникают ситуации, когда организации готовы пойти на подготовку квалифицированных кадров, которых им не хватает, но сталкиваются с ограничениями: выступить заказчиком могут только органы власти, органы местного самоуправления, госорганизации, муниципальные учреждения и организации с государственным участием.

СибГМУ

В СибГМУ лидирующими направлениями за последние три года остаются «Стоматология», «Педиатрия», «Лечебное дело», «Медицинская биохимия» и «Медицинская кибернетика». Высокий интерес абитуриенты проявляют к специальности «Клиническая психология». Большая часть мест в университете – целевые.

«Целевое обучение в СибГМУ остаётся востребованным у абитуриентов, в 2022 году занято более 60% мест в рамках квоты приема на целевое обучение», - рассказала ответственный секретарь приемной комиссии СибГМУ Екатерина Санникова.

Нарушение условий с обеих сторон предусматривает штрафы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТГПУ

В Томском педагогическом университете наблюдают положительную динамику по количеству абитуриентов, поступающих по целевому набору. Молодых людей больше всего привлекают направления «Логопедия», «Лингвистика, «Перевод и переводоведение» и Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: «Иностранные языки (два языка на выбор)», «История и обществознание» и «Физическая культура и дополнительное образование».

«В 2023 году квота приема на целевое обучение в ТГПУ по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» увеличилась до 30% (в 2022 году было 20%). Количество целевых мест относительно 2022 года выросло на 26,3 %, и составило 298», – рассказала Ольга Вараксина, начальник пресс-службы ТГПУ.

Для решения вопроса с нехваткой педагогических кадров в регионе ТГПУ запустили специальный проект. В его рамках школьники взаимодействуют со студентами-целевиками по программам профориентации.

ТГАСУ

Самые популярные направления в ТГАСУ: «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Нефтегазовое дело», «Землеустройство и кадастры».

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