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Общество21 декабря 2022 8:44

Названы популярные направления обучения в вузах Томска по целевым программам

В некоторых университетах большая часть мест целевые
Кирилл Колемасов
Попасть на целевое обучение можно по направлению от государственного ведомства или предприятия.

Попасть на целевое обучение можно по направлению от государственного ведомства или предприятия.

Фото: Кирилл Колемасов

С 1 сентября 2023 года заказчики целевого обучения смогут расторгнуть договор со студентами, которые не выполняют план по успеваемости. Такое требование утвердило Правительство РФ в постановлении о целевом образовании по программам среднего и высшего образования. Также были утверждены квоты на целевое обучение по образовательным программам высшего образования. Журналист «КП-Томск» поговорил с представителями университетов Томска и узнал о самых популярных направлениях обучения у абитуриентов по целевому направлению.

Четверть целевых мест в Политехническом набирают по заказу предприятий Томской области.

Четверть целевых мест в Политехническом набирают по заказу предприятий Томской области.

Фото: Кирилл Колемасов

Попасть на целевое обучение можно по направлению от государственного ведомства или предприятия. Будущий специалист должен будет отработать не меньше трех лет в организации, с которой он заключил договор. Нарушение условий с обеих сторон предусматривает штрафы.

ТПУ

Прием на целевое обучение в Томском политехническом университете ведется на все направления подготовки. Самыми популярными у абитуриентов являются «Электроэнергетика и электротехника», «Нефтегазовое дело» и «Информатика и вычислительная техника». Сейчас в университете отмечают спрос у заказчиков в целевой подготовке по магистерским программам.

«Спрос на целевое обучение в Томском политехе со стороны заказчиков на подготовку бакалавров по отдельным направлениям превышает количество заявлений от абитуриентов на 40%. Ежегодно от заказчиков поступает 130-150 заявок на целевое обучение», - рассказал Александр Денисевич, ответственный секретарь центральной приемной комиссии ТПУ.

Четверть целевых мест в Политехническом набирают по заказу предприятий Томской области.

ТУСУР

В ТУСУРе выделяют два популярных направления подготовки: защита информации и IT-специальности. Планового увеличения целевых мест в вузе не отмечается, однако развивать это направление совместно с предприятиями-партнерами в ближайшие годы планируется, в том числе, повышать мотивацию у студентов. Как пояснил заместитель начальника отдела набора и распределения студентов Александр Жигальский, абитуриенты чаще отдают предпочтение поступлению на общих основаниях, но немало людей рассматривают и целевое обучение, рассчитывая на увеличение практики в ходе учёбы и возможности проходить стажировки на реальном производстве.

В ТУСУРе отмечается тенденция заключения целевых договоров на старших курсах, зачастую после прохождения производственной практики на предприятиях. Это позволяет сделать студентам более осознанный выбор будущего места работы, а предприятиям - найти мотивированного молодого специалиста после выпуска из университета.

Одним из плюсов такого сотрудничества студентов и предприятий является и то, что будущие потенциальные работодатели оказывают обучающимся всяческие меры поддержки (например, целевая стипендия).

Одним из плюсов такого сотрудничества студентов и предприятий является и то, что будущие потенциальные работодатели оказывают обучающимся всяческие меры поддержки (например, целевая стипендия).

Одним из плюсов такого сотрудничества студентов и предприятий является и то, что будущие потенциальные работодатели оказывают обучающимся всяческие меры поддержки (например, целевая стипендия).

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

ТГУ

В ТГУ популярными направлениями остаются радиоэлектронные системы и комплексы, юриспруденция, экономика и филология. В университете отмечают, что возникают ситуации, когда организации готовы пойти на подготовку квалифицированных кадров, которых им не хватает, но сталкиваются с ограничениями: выступить заказчиком могут только органы власти, органы местного самоуправления, госорганизации, муниципальные учреждения и организации с государственным участием.

СибГМУ

В СибГМУ лидирующими направлениями за последние три года остаются «Стоматология», «Педиатрия», «Лечебное дело», «Медицинская биохимия» и «Медицинская кибернетика». Высокий интерес абитуриенты проявляют к специальности «Клиническая психология». Большая часть мест в университете – целевые.

«Целевое обучение в СибГМУ остаётся востребованным у абитуриентов, в 2022 году занято более 60% мест в рамках квоты приема на целевое обучение», - рассказала ответственный секретарь приемной комиссии СибГМУ Екатерина Санникова.

Нарушение условий с обеих сторон предусматривает штрафы.

Нарушение условий с обеих сторон предусматривает штрафы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТГПУ

В Томском педагогическом университете наблюдают положительную динамику по количеству абитуриентов, поступающих по целевому набору. Молодых людей больше всего привлекают направления «Логопедия», «Лингвистика, «Перевод и переводоведение» и Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: «Иностранные языки (два языка на выбор)», «История и обществознание» и «Физическая культура и дополнительное образование».

«В 2023 году квота приема на целевое обучение в ТГПУ по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» увеличилась до 30% (в 2022 году было 20%). Количество целевых мест относительно 2022 года выросло на 26,3 %, и составило 298», – рассказала Ольга Вараксина, начальник пресс-службы ТГПУ.

Для решения вопроса с нехваткой педагогических кадров в регионе ТГПУ запустили специальный проект. В его рамках школьники взаимодействуют со студентами-целевиками по программам профориентации.

ТГАСУ

Самые популярные направления в ТГАСУ: «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Нефтегазовое дело», «Землеустройство и кадастры».

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