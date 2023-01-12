На горячую линию облздрава за каникулы томичи позвонили 17 594 раза

Задать вопросы специалистам облздрава можно круглосуточно по телефонам 516-616 и 8-800-350-8850 Фото: здравоохранения Департамент

С 1 по 8 января операторы горячей линии департамента здравоохранения Томской области ответили на 17 594 обращений. Чаще всего жители региона спрашивали о стоимости и наличии лекарств в аптеках, расписании работы медорганизаций и профилактике заболеваний.

На горячую линию по гриппу за каникулы позвонили 111 раз, по льготному обеспечению лекарствами – 131 раз.

«Восемь обращений поступило на горячую линию по качеству организации оказания медпомощи в медицинских организациях и два — на горячую линию по оказанию анальгезирующей терапии пациентам с хроническим болевым синдромом», - добавили в сообщении.

В облздраве томичам напомнили номера телефонов, по которым можно задать вопросы в круглосуточном режиме. Горячая линия регионального департамента здравоохранения: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-8850. Работает также единый федеральный номер: 122.

Кроме того, на портале tabletka.online можно самостоятельно уточнить стоимость лекарств и их наличие в аптеках города.

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