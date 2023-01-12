В Томске за 20 миллионов продают картину художника Сергея Сухова

Фото: Авито

В Томске жители города регулярно выставляют на продажу необычные предметы, которые стоят на порядок выше ожидаемого. В этот раз томич на площадку Авито добавил объявление о продаже картины, по его словам, созданной художником Сергеем Суховым.

"Сухов Сергей Иванович советский художник-график, иллюстратор. Союз художников СССР (с 1982 г.). Заслуженный художник России (2004)", - говорится в сообщении.

Автор предложения хочет за творчество на масляном холсте 20 миллионов рублей.

Кроме того, на этом же сайте жители города могут найти предложение за два миллиона рублей. В описании объявления автор не указывает название произведения, его автора и год создания, единственный оставленный комментария звучит, как "Эксклюзив".

Фото: Авито

Еще одна картина с высокой стоимостью имеет следующее описание: "Просто превосходная картина! Она восхитительна и обворожительна!!! Хочется смотреть и смотреть на неё", - пишет автор.

За творчество неизвестного автора автор объявления хочет почти миллион - 999 999 рублей.

Фото: Авито

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