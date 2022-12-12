В Томске на Ленина затянутое баннерами здание продают за 50 млн рублей

Фото: С сайта "Авито"

В Томске на проспекте Ленина,48 находится постройка, которую томичи навряд ли помнят без баннеров. Здание выставили на продажу за 50 миллионов рублей, объявление размещено на "Авито".

"Продается земельный участок 17,5 соток, в самом центре города напротив мэрии. Категория: земли населенных пунктов. В настоящий момент на нем расположен имущественный комплекс, состоящий из двухэтажного здания площадью 510 кв.м", - говорится в сообщении.

Знание находится на противоположной стороне от краеведческого музея. Кроме того, в нескольких десятках метров находится мэрия Томска.

Автор объявления уточнил, что у здания есть разрешение на реконструкцию до этажности в четыре этажа. За земельный участок почти в 18 соток и объект на нем автор объявления просит 50 миллионов рублей.

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