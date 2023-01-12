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НовостиОбщество12 января 2023 8:50

Томский проект «Краса в погонах» рассказал о новой участнице

Светлана Емельянова - старший помощник прокурора Томской области по взаимодействию со средствами массовой информации
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Прокуратура

Фото: Прокуратура

Томское издание "МК в Томске" запустило уникальный проект "Краса в погонах", благодаря которому жители города узнают о красивых девушках из органов внутренних дел. В этот раз участницей стала Светлана Емельянова, старший помощник прокурора Томской области по взаимодействию со средствами массовой информации.

Светлана работает в органах прокуратуры с 2012 года. Увлечения – книги, театр, путешествия и спорт.

Уточним, что проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

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