Прокурор Полина Богатырева приняла участие в проекте «Краса в погонах»

Полина Богатырева - участница проекта "Краса в погонах". Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Наши коллеги, журналисты портала «МК в Томске», продолжают знакомить горожан с красивыми женщинами, которые в рабочее время носят форму. Очередной участницей проекта «Краса в погонах» стала Полина Богатырева. Она является прокурором отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел России управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Томской области.

В прокуратуре Полина Богатырева работает с 2019 года.

Девушка служит в прокуратуре с 2019 года. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Девушка увлекается танцами, плаванием, а также посещает тренажерный зал.

Проект «Краса в погонах» не является конкурсом. Он призван познакомить жителей Томска с красивыми женщинами, которые работают в силовых структурах региона — СК, Росгвардии, МЧС, Прокуратуре.

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