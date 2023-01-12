В Томской области за сутки выявили 33 новых случая COVID-19

В регионе за сутки выявили 33 случая заражения ковидом Фото: Тимур ХАНОВ.

Сегодня, 12 января, в Томской области выявили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 158 768 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 32 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 333 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 4 675 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 48 пациентов скончались, 4 541 человек выздоровел.

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