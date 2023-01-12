Томичам рассказали, как вернуться к здоровому режиму сна после праздников

Из-за новогодних праздников у томичей сбился график Фото: Евгения ГУСЕВА

Большинству взрослых людей требуется семь-девять часов сна каждую ночь. Такая продолжительность отдыха необходима для восстановления физических сил и эмоционального состояния человека. Чтобы вернуть здоровый режим сна после сбитого в праздники графика, достаточно выполнять простые рекомендации. Ими поделилась главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава России.

«Исключите плотный ужин за три часа до сна и включите в свой рацион сыр, шпинат и курицу. Контролируйте питание: старайтесь питаться сбалансированно в течение дня. Избегайте употребление никотина и кофеина за несколько часов до сна», - сказала врач.

Специалист посоветовала перед сном выключить все источники освещения. Чем ярче свет, тем больше в организме вырабатывается серотонина и тем человек бодрее. И наоборот: чем темнее в комнате, тем больше мелатонина и тем сильнее клонит ко сну.

Любовь Дроздова добавила, что стрессы крайне негативно влияет не только на общее состояние человека, но и на качество его сна. Дело в том, что стрессовые состояния нарушают баланс между фазами медленного и быстрого сна.

«Чтобы вернуть правильный режим сна, нужно вставать в приближенное к обычному графику время. Перед сном лучше прогуляться, воздержаться от просмотра телевизора и экрана и смартфона, организовать сон в хорошо проветренной комнате», - посоветовала специалист по медицинской профилактике.

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