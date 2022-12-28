В Томске участвующим в СВО росгвардейцам вручили госнаграды

Фото: Росгвардия по Томской области

В Томске врио начальника областного управления Росгвардии полковник полиции Евгений Чуйко вручил государственные награды сотрудникам тероргана, отличившимся в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Сообщает пресс-служба Росгвардии по Томской области.

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, троим сотрудникам регионального управления Росгвардии вручены медали «За отвагу»", - говорится в сообщении.

Фото: Росгвардия по Томской области

Отмечается, что двум правоохранителям вручены ведомственные награды – медаль «За вклад в охрану общественного порядка» и нагрудный знак «За отличие в службе 2 степени».

Полковник полиции Евгений Чуйко поблагодарил росгвардейцев за храбрость, мужество и профессиональное выполнение поставленных служебно-боевых задач в условиях, связанных с риском для жизни.