Томичи стали меньше жаловаться на водителей маршруток

Томичи стали меньше возмущаться работой маршруточников Фото: Анна Ковалёва

В каникулы, с 1 по 8 января, жители Томска около 40 раз обратились с жалобами в Центр организации и контроля пассажироперевозок. Таким образом, количество недовольных работой автобусов горожан уменьшилось на 16% по сравнению с 2022 годом.

Больше всего претензий в новогодние каникулы поступило из-за организации работы автобусов маршрута № 36/37 – пять обращений. Перевозчику уже выписали штрафы в рамках муниципальных контрактов.

Число жалоб на невыполнение первых рейсов автобусами, несоблюдение интервалов движения и раннее окончание работы сократилось в 2 раза и более. Об этом рассказали сотрудники Центра организации и контроля пассажироперевозок уточнили.

«Помимо субъективных проблем, перевозчик озвучивает объективные – это недостаток водителей, связанный с тяжёлыми условиями труда при недостаточно высокой заработной плате, и низкой рентабельностью маршрута. Кроме того, на график движения в часы пик влияют заторы на Коммунальном мосту, который в настоящее время капитально ремонтируется», – сказала председатель комитета по организации пассажироперевозок администрации Томска Ольга Свахина.

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