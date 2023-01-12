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НовостиОбщество12 января 2023 2:43

В Томске пенсионерка хотела спасти внука и отдала мошенникам почти 150 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Кирилл Колемасов
Пенсионерке на стационарный телефон позвонили неизвестный

Пенсионерке на стационарный телефон позвонили неизвестный

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске мошенники убедили пенсионерку 1939 года рождения отдать им 150 тысяч рублей, чтобы ее внук избежал уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Заявление в полицию подала родственница женщины.

Женщина рассказала полицейским, что пенсионерке на стационарный телефон позвонил неизвестный, представился правоохранителем и сообщили, что ее внук совершил ДТП.

«Злоумышленник сообщил, что ее внук совершил дорожно-транспортное происшествие. Чтобы спасти родственника от уголовной ответственности необходима крупная сумма денег», - говорится в сообщении.

Чтобы спасти родственника, потерпевшая передала курьеру наличные в размере 145 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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