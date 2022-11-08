В рамках осеннего призыва в армию в Томской области призовут 800 человек Фото: Ксения Высотина

В Томской области 1 ноября с месячным опозданием начался осенний призыв в армию. В рамках призыва планируется отправить в военные части по всей России 800 человек, рассказал на пресс-конференции во вторник военный комиссар Томской области Сергей Егерь.

"На сегодняшний день призвано более 300 человек, то есть состоялись призывные комиссии. Завтра [9 ноября] первые 18 томичей отправятся в места несения военной службы", — добавил военком.

Призыв в этом году перенесли на месяц из-за загруженности военкоматов мероприятиями по частичной мобилизации. Осенью прошлого года план по призыву составлял более 850 человек, весной 2022 года - около 650 человек.

Об окончании частичной мобилизации сообщалось 28 октября, а призыв начался 1 ноября. Таким образом, у военкоматов было всего несколько дней передышки. Тем не менее, Егерь уверен, что на работе призывных комиссий это вряд ли скажется.

"Понятно, что в этом году у нас на целый месяц период работы [по подготовке к призыву] уменьшился, но необходимости менять сам порядок работы или систему коренным образом нет, потому что работе призывных комиссий предшествовал этап планирования. Мы понимали, что начнем полноценную работу именно с 1 ноября. Если где-то придется в ходе работы корректировать, значит, будем корректировать", — заявил военный комиссар.

Где томичи будут проходить срочную службу?

Томских призывников по итогам призывных комиссий и согласно плану призыва распределят в части на большей части территории России — от Севастополя до Хабаровска. Что касается родов войск, срочники традиционно служат в частях сухопутных войск, военно-космических войсках, ракетных войсках, частях материально-технического обеспечения. Желание самого призывника при принятии решения также учитывается.

В отличие от двух предыдущих призывных кампаний, в Томскую область этой осенью поступил план на укомплектование призывниками частей ВДВ и ВМФ. Также около 60 томичей будут служить в войсках Национальной гвардии (Росгвардии), а небольшое количество — в 12-м Главном управлении Минобороны (части, ответственные за ядерный арсенал РФ).

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, 15 томских ребят будут направлены в научные роты Минобороны. В основном их комплектуют молодыми специалистами ТУСУРа, ТПУ, ТГАСУ и Северского технологического института НИЯУ МИФИ.

Как будут комплектовать призывников?

По словам Егеря, томских призывников обеспечат всем необходимым: от обуви и шапок до банковской карты и SIM-карты.

"Все, что положено призывнику, находится в сборном пункте Томской области. Все, что положено, будет выделено", — обнадежил военком.

Призывников с какими категориями годности больше?

По словам Сергея Егеря, В Томской области обычно около 70% призывников признаются годными к военной службе и получают категории "А" и "Б", из них порядка 25-30% — категории "А". Из трех других категорий меньше всего молодых людей получают категорию "Д" (не годен) — около 3%.

"Сейчас у нас ребят с категорией "Б" — годен к военной службе с незначительными ограничениями — гораздо больше, чем с категорией "А". Также уменьшилось количество призывников с категорией "Г" — временно не годен к военной службе", — пояснила Ирина Михайлова, председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Томской области.

Томских призывников обеспечат всем необходимым. Фото: Евгения ГУСЕВА

Михайлова пояснила, что чаще всего основанием негодности к военной службе служат психические заболевания, заболевания системы кровообращения и костно-мышечной системы.

Есть ли в Томской области уклонисты?

Сергей Егерь признал, что в регионе есть граждане, уклоняющиеся от военной службы, но не стал характеризовать их количество как критическое.

"Есть те граждане, которые, скажем так, не совсем хотят своевременно проходить мероприятия, связанные с дополнительным медицинским обследованием. Почему-то не считают это необходимым", — сказал Егерь. По словам военкома, за 2022 года в регионе к административной ответственности (штрафу) по статье 21.5 КоАП привлекли уже более 120 человек.

Кроме того, есть призывники, которые обжалуют решения призывных комиссий. По словам Егеря, большинство из данной категории после судебной процедуры отправляется в места службы, если только не была действительно допущена врачебная ошибка.

Какие меры против COVID-19 действуют в призывных пунктах?

В призывных пунктах Томской области предусмотрен ряд мер контроля, призванный не допустить распространение коронавируса среди призывников.

"Мы берем ПЦР-тест на предмет отсутствия коронавирусной инфекции. Проводится барьерный контроль, термометрия, опрос, осмотр, до того, как призывник отправится на сборный пункт. Все остальные мероприятия проводятся в войсках", — подчеркнула Ирина Михайлова.

При этом вакцинация, в призывных пунктах не осуществляется. Сергей Егерь пояснил, что вакцинация призывников не входит в обязанности военно-врачебной экспертизы.

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