Новый фельдшерско-акушерский пункт в томском поселке Аэропорт принял первых пациентов

На возведение объекта по нацпроекту «Здравоохранение» было выделено 6 млн рублей. Фото: Олег Укладов

В посёлке Аэропорт Томского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщает пресс-служба администрации региона. На возведение объекта по нацпроекту «Здравоохранение» было выделено 6 млн рублей.

До этого жители населенного пункта получали помощь в одном из зданий аэропорта, которое было в аренде. Теперь это отдельное модульное здание площадью 96 кв.м. В нем располагается смотровой, процедурный и прививочные кабинеты, санитарная комната, зал ожидания приема и не только. Учреждение также оснащено оборудованием для оказания экстренной помощи.

В прошлом году в Томском районе появилось 6 ФАП-ов, в целом в Томской области их появилось 15. В 2023 году планируется открыть еще 15 фельдшерско-акушерских пунктов.

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