В Томской области за 2022 год экспорт кормовых отрубей в страны ЕАЭС вырос в 2,5 раза

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Региональный Россельхознадзор сообщает, что за 2022 год экспорт кормовых отрубей вырос в 2,5 раза в страны ЕАЭС. За год было доставлено 6 310 тонн товара.

"В течение 2022 года инспекторами Россельхознадзора в Томской области проведен документарный и физический досмотр 104 партий отрубей пшеничных кормовых, предназначенных для отгрузки в адрес получателей из Киргизии и Казахстана", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кормовой груз был транспортирован железнодорожным транспортом. Кроме того, кормовые пшеничные отруби соответствовали ветеринарным требованиям Евразийского экономического союза, документы были оформлены в государственной ветеринарной службе Томской области.

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