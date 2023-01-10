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НовостиОбщество10 января 2023 6:01

Томская область увеличила экспорт свинины в Монголию в 3,6 раза

Экспорт мяса птицы увеличен почти в 5 раз
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Мартинчик Павел

Фото: Мартинчик Павел

Управление Россельхознадзора по Томской области подвело итоги деятельности за 2022 год. Положительными результатами оказалось значительное увеличение экспорта в зарубежные страны. Экспорт свинины увеличился в 3,5 р зада, птицы в 4,8 раза.

"Томская область увеличила экспорт в Монголию свинины в 3,6 раза - 3 253т и мяса птицы в 4,8 раза – 181т", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Реестре экспортеров находятся восемь томских предприятий, а в Реестре Таможенного союза - 12.

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