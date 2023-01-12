В Томске 12 января будет до -23 и небольшой снег

Фото: Анна Ковалева

В Томске 12 января ожидается переменная облачность без существенных осадков, в конце дня ожидается небольшой снег, сообщает региональный гидрометцентр.

Температура днем ожидается -21...-23. Ветер юго-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -37…-39°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет юго-западный ветер 2-7 м/с. Температура ночью -36…-41 °С, местами -43…-48°С. Температура днем -21…-26 °С, местами до -32. На дорогах местами гололедица.

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