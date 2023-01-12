В Томске 21 января пройдет благотворительная книжная ярмарка

Фото: Зоозащита Томск/ Фролов Михаил

В Томске 21 января, в субботу, пройдет благотворительная книжная ярмарка, вырученные средства от которой пойдут в пользу кошек и собак. Организатором мероприятия является благотворительный фонд "Зоозащита Томск".

"Почти тысяча книг в самых разных жанрах уже готовится к упаковке на ярмарку. Книги нам передают неравнодушные томичи – большинство из них б/у, но в хорошем состоянии. Есть и совсем новые издания, есть букинистика", - пишет организатор.

Зоозащита Томск сообщает, что томичей также ждет литература в жанрах фантастики, современной прозы, классической литературы, поэзии, детской литературы, а также книги о творчестве, здоровье, психологии, питании.

Книжная ярмарка пройдет 21 января, в субботу, на проспекте Ленина, 50 (арт-пространство Zalisha). С 11:00 до 19:00. Возрастное ограничение мероприятия 6+

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