С крыш томских домов сняли более 160 снежных навесов за сутки

За сутки в Томске выдано 70 предписаний на удаление наледи и снега с крыш Фото: Анна Ковалёва

В понедельник, 9 января, в Томске с крыш домов сняли более 160 навесов из снега. В этот же день инспекторы санитарной милиции и специалисты районных администраций выдали 70 предписаний на удаление сосулек и снежных навесов с кровель. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Специалисты проверяли состояние кровель на улицах Усова, Белинского, Красноармейская, Киевская, Сибирская, Тверская, Советская, 79 Гвардейской Дивизии, Интернационалистов, Беринга, Лазо, Новосибирская, а также на проспектах Комсомольский, Фрунзе и Мира.

«На удаление снежных образований организациям, обслуживающим жилой фонд, дается до трех дней. Кроме того, в кратчайшие сроки потенциально опасный участок возле дома должен быть обозначен сигнальными лентами», - сказано в сообщении.

Представители пресс-службы добавили, что состояние городских кровель проверяется ежедневно. О любых проблемах, связанных с уборкой снега и наледи с крыш томичи могут сообщить в управляющие компании. Номер оперативно-дежурной службы Томска: 005.

«Также можно напрямую написать специалистам «Санитарной милиции» в Вконтакте и Одноклассниках», - добавили в сообщении.

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