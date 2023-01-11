Около 90 крыш Томска проверили на наличие сосулек и снежных навесов за сутки

Крыши города очищают от снега и сосулек Фото: Анна Ковалёва

Санитарная милиция и районные администрации Томска продолжают проверять крыши на наличие снежных навесов и наледи. В мэрии отметили, что эту работу специалисты не прекращают даже при сильных морозах. Ведь своевременное устранение образований на кровлях – это предотвращение несчастных случаев из-за опасных участков в жилых кварталах.

За прошедшие сутки инспекторы санмилиции осмотрели около 90 адресов. Эксперты вынесли 40 предписаний по удалению образований с кровель.

«Во вторник на территории Ленинского района убрали порядка 40 снежных навесов с крыш, такую же работу провели на 6 адресах Кировского района. В других районах города работа по ликвидации снега и сосулек с кровель также продолжается», - добавили в пресс-службе мэрии.

При обнаружении снежных образований на доме горожане могут обратиться в обслуживающую организацию или в администрацию района. О проблеме также можно сообщить по номеру телефона оперативно-дежурной службы: 005. Пользователи социальных сетей могут написать специалистам «Санитарной милиции» напрямую в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

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