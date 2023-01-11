Томичей попросили не парковать машины в местах работы снегоуборочной техники

В Кировском районе работе спецтехники помешал припаркованный транспорт Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Сегодня, 11 января, в Томске около 70 спецавтомобилей убирают снежные валы и расширяют проезжую часть. Специалисты «САХ» и районных администраций попросили горожан не парковать машины в местах работы спецтехники. Об этом сообщили в мэрии Томска.

Очищать транспортные полосы от снега в течение дня будут на улицах Таврическая, Потанина, Смирнова, Ф. Мюнниха, Северного городка, а также проспектов Комсомольский и Академический.

Кроме того, томичей просят не парковать автомобили на улице Матросова и на участке улицы Усова - от проспекта Ленина до улицы Красноармейская. Дело в том, что накануне там уже была запланирована уборка снега, но работе помешал припаркованный транспорт. Сегодня в 21:00 на эти участки вновь выедут фронтальные снегопогрузчики, автогрейдеры, самосвалы и другая спецтехника. Вывозить снег будут до 8 часов утра.

«Во время продолжительного снегопада приоритет в работе был отдан разметанию проезжей части и тротуаров от снега. Сейчас предприятие мобилизовало силы для вывоза сгуртованного снега. Эти работы организованы в отсутствие «часов пик» на дорогах и ночное время, чтобы не доставлять томичам неудобства и повысить качество уборки», - отметили представители «Томск САХ».

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