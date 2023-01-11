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НовостиОбщество11 января 2023 13:40

Жительница Томской области набрала кредитов и сообщила в полицию, что не оформляла займы

24-летнюю девушку обвинили в заведомо ложном доносе
Анна Ковалёва
Девушка оформила займы на сумму более ста тысяч рублей и не смогла выплачивать долги

Девушка оформила займы на сумму более ста тысяч рублей и не смогла выплачивать долги

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Парабельского района Томской области оформила кредиты на сумму более ста тысяч рублей. В ноябре 2022 года она заявила в полицию о том, что займы в микрофинансовой организации от ее имени взяли мошенники. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

«В ходе проведения процессуальной проверки выяснилось, что в течение года девушка взяла несколько кредитов на общую сумму свыше 100 тысяч рублей. Осознав, что не сможет выплатить образовавшуюся задолженность, она намеренно заявила в полицию о факте мошенничества, надеясь таким способом избежать проблем с кредитными и коллекторскими организациями", - уточнили в сообщении.

Прокуратура обвинила сельскую жительницу в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Уголовное дело уже направили суд.

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