Томичей предупредили о возможных задержках в доставке лекарств в аптеки

Томичей просят быть бдительными и не приобретать лекарства у перекупщиков Фото: Анна Ковалёва

Задержки в доставке в аптеки необходимого количества лекарств могут происходить из-за роста спроса на отдельные препараты. Перебои с завозом медикаментов связаны с логистическими проблемами поставщиков и производителей. Об этом сообщила пресс-служба территориального органа Росздравнадзора по Томской области.

Сейчас дистрибьюторы перестраивают логистические пути, чтобы возобновить оперативную поставку достаточного количества лекарств в аптеки Томска.

По словам представителей Росздравнадзора, временные проблемы с доставкой препаратов использует мошенники для личной выгоды.

«Некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются», - говорится в сообщении.

На портале территориального органа Росздравнадзора предупредили, что купленные через перекупщиков лекарства могут оказаться фальсифицированными и недоброкачественными.

«Прибегая к подобным услугам, граждане рискуют - в лучшем случае - финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем», - добавили представители пресс-службы.

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