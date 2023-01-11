В поселке Аэропорт Томской области возвели фельдшерско-акушерский пункт за 6 млн рублей

Модульный фельдшерско-акушерский пункт площадью 96 квадратных метров открыли в поселке Аэропорт Фото: здравоохранения Департамент

Сегодня, 11 января, первых пациентов принял новый фельдшерско-акушерский пункт в поселке Аэропорт. На строительство объекта потратили 6 миллионов рублей в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Здание построили с учетом доступности для маломобильных групп населения. Обустроили пандус и специальные поручни в помещениях. Акушерский пункт оснастили системой видеонаблюдения. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

«В модульном фельдшерско-акушерском пункте площадью 96 квадратных метров располагаются смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, санитарная комната, место ожидания приема, помещение для хранения лекарств, а также санузел, техническое помещение и комната для медработников. ФАП оснащен гинекологическим креслом, необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи», - сказано в сообщении.

ФАП оснащен оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи Фото: здравоохранения Департамент

До появления фельдшерско-акушерского пункта жители поселка получали медпомощь в арендованном помещении одного из зданий аэропорта.

«В прошлом году мы открыли 15 ФАПов в шести районах области, а также врачебную амбулаторию в колпашевском микрорайоне Матьянга. Этот год мы начали с открытия пункта в поселке Аэропорт, в течение года откроем еще 15 фельдшерско-акушерских пунктов. На возведение новых модульных объектов по программе модернизации первичного звена из средств областного и федерального бюджетов направлено более 300 млн рублей», - отметил начальник областного департамента здравоохранения Роберт Фидаров.

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