Власти при необходимости скорректируют работу светофора на Коммунальном мосту в Томске

Фото: Алена Мищенко.

Специалисты мэрии держат на контроле режим работы светофора на Коммунальном мосту, сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас 50 секунд выделено на проезд автомобилей со стороны Черной Речки и 80 секунд для транспорта из Тимирязевского.

Контроль и оценка потока следующих в Томск автомобилей постоянно производят специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства, совместно с ГИБДД.

«На сегодняшний день количество автомобилей со стороны Тимирязевского больше, чем со стороны Чёрной речки», - говорится в сообщении.

В случае необходимости, отметили в мэрии, будет производиться корректировка режима работы светофора.

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