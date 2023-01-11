Власти при необходимости скорректируют работу светофора на Коммунальном мосту в Томске

Фото: Алена Мищенко.
Специалисты мэрии держат на контроле режим работы светофора на Коммунальном мосту, сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас 50 секунд выделено на проезд автомобилей со стороны Черной Речки и 80 секунд для транспорта из Тимирязевского.
Контроль и оценка потока следующих в Томск автомобилей постоянно производят специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства, совместно с ГИБДД.
«На сегодняшний день количество автомобилей со стороны Тимирязевского больше, чем со стороны Чёрной речки», - говорится в сообщении.
В случае необходимости, отметили в мэрии, будет производиться корректировка режима работы светофора.
Читайте также: Губернатор Томской области выехал на Коммунальный мост с проверкой