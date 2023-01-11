Жители Кожевниковского района Томской области могут остаться без жилья

В регионе создают маневренный жилищный фонд - он отсутствовал в трех сельских поселениях Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области, на территории Кожевниковского, Новопокровского и Малиновского сельских поселений, не создан маневренный жилищный фонд. Его отсутствие создает предпосылки к нарушению прав граждан, оставшихся без жилья. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Прокуратура проверила соблюдение органами местного самоуправления требований жилищного законодательства и выявила нарушения. В судебном порядке надзорный орган потребовал создать маневренный фонд на территории трех муниципальных образований.

«Решением Кожевниковского районного суда Томской области требования надзорного ведомства о создании маневренного фонда в Кожевниковском сельском поселении удовлетворены. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение», - сказано в сообщении.

В мэрии добавили, что администрации Малиновского и Новопокровского поселений добровольно исполнили требования прокурора. В этих муниципальных образованиях уже создали маневренный жилищный фонд.

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