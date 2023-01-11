«Единая Россия» приглашает всех желающих принять участие в конкурсе «Лучший зимний двор России»

Фото: "Единая Россия"

Цель конкурса – выявление лучших решений по благоустройству и созданию комфортной среды городских дворов. Конкурс проводится в трех номинациях:

• Лучшее зимнее мероприятие во дворе.

• Лучшая зимняя дворовая инфраструктура.

• Лучшее зимнее оформление двора.

Для регистрации на сайте конкурса необходимо подать заявку, к которой приложить несколько фотографий двора или мероприятия во дворе, а также эссе с описанием. Заявки принимаются до 28 февраля 2023 года (включительно). Принять участие могут все желающие: как физические, так и юридические лица.

До 15 марта 2023 года на сайте конкурса будет проходить народное голосование, результаты которого члены жюри будут учитывать при подведении итогов. Награждение победителей состоится не позднее апреля 2023 года.

Желаем удачи и приглашаем к участию!