Жительница Северска через прокуратуру добилась получения льгот на оплату ЖКХ

Пенсионерку незаконно лишили льгот на оплату ЖКХ, права женщины уже восстановлены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Северска обратилась в прокуратуру из-за приостановления выплат ей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Пенсионерке перестали предоставлять льготы из-за ее долгов по оплате взносов за капремонт. Надзорный орган восстановил право северчанки на получение субсидий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

«Установлено, что выплата субсидии приостановлена в связи с наличием задолженности по оплате взносов за капитальный ремонт. Однако пенсионерка не является собственником жилого помещения, в связи с чем у нее нет обязанности производить оплату указанных взносов», - сказано в сообщении.

Прокуратура направила в суд с требование о признании принятого решения незаконным. Права пожилой женщины на получение субсидий в размере порядка 14 тысяч рублей были восстановлены.

«Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда после его вступления в законную силу», - добавили представители пресс-службы.

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