Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 8:42

Жительница Северска через прокуратуру добилась получения льгот на оплату ЖКХ

Приостановление выплат субсидий оказалось незаконным
Анна Ковалёва
Пенсионерку незаконно лишили льгот на оплату ЖКХ, права женщины уже восстановлены

Пенсионерку незаконно лишили льгот на оплату ЖКХ, права женщины уже восстановлены

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Северска обратилась в прокуратуру из-за приостановления выплат ей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Пенсионерке перестали предоставлять льготы из-за ее долгов по оплате взносов за капремонт. Надзорный орган восстановил право северчанки на получение субсидий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

«Установлено, что выплата субсидии приостановлена в связи с наличием задолженности по оплате взносов за капитальный ремонт. Однако пенсионерка не является собственником жилого помещения, в связи с чем у нее нет обязанности производить оплату указанных взносов», - сказано в сообщении.

Прокуратура направила в суд с требование о признании принятого решения незаконным. Права пожилой женщины на получение субсидий в размере порядка 14 тысяч рублей были восстановлены.

«Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда после его вступления в законную силу», - добавили представители пресс-службы.

Читайте также В Томской области росгвардейцы предотвратили угон автомобиля