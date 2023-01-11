В Томской области росгвардейцы предотвратили угон автомобиля

От 41-летнего местного жителя исходил сильный запах алкоголя. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Колпашево экипаж Росгвардии задержал нетрезвого подозреваемого в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба ведомства.

Утром сотрудники получили сообщение о том, что по ул. Ленинградской из гаража пытаются угнать автомобиль.

«Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка обнаружили гражданина одетого не по погоде, который удалялся от стоящего на дороге с открытой дверью автомобиля Toyota Kluger», - говорится в сообщении.

Сотрудники догнали и задержали подозреваемого. От 41-летнего местного жителя исходил сильный запах алкоголя. Позже к росгвардейцам подошла женщина и сказала, что это она сообщила об угоне, поскольку знает владельца транспортного средства.

Задержанного гражданина посадили в машину для обогрева, а затем передали сотрудникам полиции.

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