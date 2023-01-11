В Томской области за сутки выявили 23 новых случая COVID-19

Всего в регионе зарегистрировали 158 735 случаев COVID Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 11 января, в Томской области выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 158 735 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 21 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 301 человека.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 4 201 заболевшего коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 46 пациентов скончались, 5 122 человека выздоровели.

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