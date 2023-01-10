Педиатр Ревнова рассказала томичам, как избежать ангин

Один из симптомов ангины или острого тонзиллита - высокая температура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чаще всего заражение ангиной происходит воздушно-капельным путем. У больного поднимается высокая температура, появляются боли в мышцах и суставах, постоянная боль в горле, общее недомогание. Как поскорее справиться с неприятными симптомами, а также как избежать заражения - жителям Томска рассказала педиатр Мария Ревнова.

«Чтобы выздоровление у ребёнка проходило быстрее, научите его соблюдать правила гигиены. Если он часто болеет, запишитесь на прием к оториноларингологу — врач проверит малыша на аденоидные вегетации, которые способствуют частым насморкам и утреннему кашлю», - сказала педиатр.

Специалист также посоветовала проверить, нет ли у ребенка аллергических заболеваний. Не посещать места массовых скоплений людей в сезон простуд – еще одна рекомендация врача.

Мария Ревнова напомнила, что в холодное время года нужно одеваться строго по погоде. При сильных морозах не следует устраивать долгих прогулок.

Врач также рассказала, что избежать заражений ангиной помогает закаливание горла.

«Заморозьте любимые соки и морсы. Пусть ребенок рассасывает по одной льдинке три раза в день. Таким же эффектом обладает и мороженое, если есть его по ложечке. Если малыш все-таки заболел, на время отмените закаливающие процедуры, а потом вернитесь к ним», - сказала Мария Ревнова.

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