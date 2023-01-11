В Октябрьском районе Томска завершили ремонт трубопровода

Фото: Мэрия Томска

В Томске в Октябрьском районе завершились ремонтные работы на шестикилометровом трубопроводе. Строительство началось в 2012 году, однако в 2015 произошла консервация процесса, сообщает мэрия Томска.

"По информации департамента капитального строительства мэрии Томска, ООО «СибСпецСтрой» (субподрядная организация ООО «Томскводоканал») завершил работы по восстановлению участка водопровода в районе Иркутского тракта. Этот объект начинала возводить ООО «Северная группа» еще в 2012 году, однако свои обязательства не исполнила. Стройка была законсервирована в 2015 году", - говорится в сообщении.

Подрядчику предстояло восстановить утраченные элементы, так как трубопровод не был введен в эксплуатацию. Кроме того, было реконструировано 27 камер и 25 колодцев на двух ветках трубопровода. Протяженность элементов составила приблизительно 6,1 километров, диаметр труб – 800 миллиметров.

Уточняется, что в данный момент выполняется опрессовка и промывка водопровода. Позже трубопровод введут в эксплуатацию.

Читайте также: В 2023 году власти Томска планируют ввести 500 тысяч квадратных метров жилья