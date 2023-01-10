В Томской области за сутки сгорело три жилых дома

Фото: Кирилл Колемасов

В Томской области за сутки с 9 января по 10 января 2023 года сгорело три жилых дома. Сводку предоставило ГУ МЧС по Томской области.

Первое возгорание зафиксировали в в поселке Белый яр Томской области.

"1-этажный брусовой жилой дом размером 8х8 м. Электрифицирован, отопление печное. Вплотную к дому пристроена дощатая веранда размером 2х8 м", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что на момент прибытия первого подразделения крыша дома и веранды была полностью охвачена огнем, присутствовала угроза распространения на соседние постройки. Из дома самостоятельно вышли четыре человек, общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Второй пожар зарегистрирован в микрорайоне Наука Томска. В результате пожара пострадал бревенчатый жилой дом. Внутри строения было отопление местное в подвальном помещении жилого дома (котел на твердом топливе). Был эвакуирован один газовый баллон, тушили возгорание 16 человек.

Третье возгорание было в деревне Головино Томской области. Дом был полностью охвачен огнем, была угроза обрушения соседних зданий.

"В результате пожара: сгорела обрешетка крыши дома, имеются прогары в потолочном перекрытии, частично обгорели стены 2-го этажа, обгорела наружняя часть стены дома. Общая площадь пожара 40 кв.м", - говорится в сообщении.

Предварительной причиной пожара стало неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.