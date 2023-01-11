В Томской области объявили аукцион на поиск подрядчика для строительства малого транспортного кольца

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Власти Томской области объявили аукцион на поиск подрядчика для строительства малого транспортного кольца. Исходя из данных на сайте госзакупок, стоимость контакта составляет 5,53 млрд рублей.

Отметим, что данный аукцион был размещен в конце декабря региональным департаментом государственного заказа. Также добавляется, что заказчиком МТК выступает «Томскавтодор».

По данным с сайта, срок начала строительства транспортного кольца - с момента заключения контракта. Работы должны будут завершиться до 15 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что на малое транспортное кольцо Томска выделят 644 млн рублей. Дорога соединит Коларовский тракт с улицей Богдана Хмельницкого. Оно позволит перенаправить и разгрузить транспортные потоки, а также обеспечит транспортную доступность районов комплексного жилищного строительства общей площадью более миллиона квадратных метров.